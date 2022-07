Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa ve Osmangazi mahallelerinde yeniden ihalesi yapılacak olan kentsel dönüşüm ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Işık, hiç kimsenin mağdur edilmediğini ve edilmeyeceğini vurguladığı açıklamasında yeni ihalenin 5 eylül ayında yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaldız ve Vefa Mahallesi Muhtarı Mehmet Usta ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Başkan Işık açıklamasında, “Göreve geldiğimiz günden buyana kentsel dönüşüm çerçevesinde Osmangazi Mahallesi ve Vefa Mahallesinde değerlendirmeye çalıştığımız ve geldiğimiz son nokta ilgili açıklamalarda bulunmak üzere mahalle muhtarlarımızla birlikteyiz. Vefa ve Osmangazi mahallerimiz bilindiği gibi 2012 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüme tabi tuttuğumuz 12 mahallemizden iki tanesi olarak iş başına gelir gelmez kentsel dönüşüm sürecini başlatmış ve belli bir noktaya getirmiştik. 2021 yılı sonu itibariyle her iki mahallelerimizin ihaleleri yapılmış, 500’er yüz konutluk ihalelerle ilgili takvimler alınmış, mart ayı itibariyle inşaat sezonuna başlayacak şekle getirmiştik. İnşaat sezonunun olmadığı kasım ve aralık aylarındaki piyasa dalgalanması ve bunun akabinde hükümetimizin çıkarttığı düzenlemeye dayanarak bu ihaleleri alan firmalar fesih haklarını kullanarak aldıkları ihaleleri bıraktılar. Yeniden ihale sürecine geçildi” dedi.



"Bölücek Mahallesi kentsel dönüşüm projesi olarak ihale takvimine girdi"

Başkan Işık, “Allah nasip ederse 5 Eylül 2022 tarihinde Vefa Kentsel dönüşüm projemiz 495 konut, 10 adet dükkan, 1 adet cami inşaatı ve alt yapı ile çevre düzenlemesi ikmal işi olarak TOKİ internet sitesi ilan sayfasında yayınlandı. Aynı şekilde 6 eylül 2022 tarihinde de 495 konut, 1 adet cami ve ticaret merkezi inşaatı ve alt yapı ile çevre düzenlemesi ikmal işi olmak üzere Osmangazi Mahallemize bitişik durumda olan Bölücek Mahallesi kentsel dönüşüm projesi olarak ihale takvimine girdi. İhale sonuçlandığında eylül ayından sonra yarıda kalan bu mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmaları yeniden başlayacak ve hızla bitirmek üzere çalışmalar devam edecek” dedi.

Başkan Işık, “Vefa Mahallemizde de toplam 1995 bağımsız bölümümüz var. 353 bağımsız bölüm ile anlaşma sağlandı. Karşılığında 1453 konutlarından 301 adet konutu hak sahiplerine verdik. Belediyemize geçen taşınmazlarla ilgili her iki mahallemizde de Sultanbağı Mahallemiz dahil olmak üzere tüm yıkım işlemlerini tamamladık. Artık TOKİ ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yerinde hızlı bir dönüşüm sürecini Eylül ayında yapılacak olan ihalelerden sonra hızla başlatmış olacağız. Her iki mahallemizde vatandaşlarımızla bu ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde destekleri en başından beri gördüğümüz mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.

Açıklamada hazır bulunan Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaldız ve Vefa Mahallesi Muhtarı Mehmet Usta, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a verdiği destekler ve sürecin başından bugüne kadar kimseyi mağdur etmediği için teşekkür ederek, yeniden yapılacak olan ihale sonrasında kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde devam edeceğini belirttiler.

