Anadolu Basın Birliği, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a Kütahya’ya verdiği hizmetlerden dolayı onur ödülü verdi. Ödülü Kütahyalı hemşehrileri ve belediye çalışanları adına aldığını ifade eden Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Basın Birliği’nin Türkiye genelinde yaptığı kamuoyu araştırması ile ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a da ilimize yaptığı hizmetlerden dolayı onur ödülü verildi.

Başkan Işık, “Anadolu Basın Birliği’nin Türkiye genelinde yaptığı kamuoyu araştırması sonucunda Kütahya Belediyemiz yaptığı hizmetlerden dolayı ödüle layık görüldü. Belediye çalışanlarımız adına almış olduğum bu ödülü tüm değerli hemşehrilerim olan sizlere ithaf ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlık ve sıhhatle yeni hizmetlerle, yeni ödüllerle bizi buluştursun. Bize gösterdiğiniz ilgi, alaka ve sabırdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Anadolu Basın Birliği ilimize yaptığımız hizmetler karşılığında bizi onur ödülüne layık görmüş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

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