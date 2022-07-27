Şoförünün 'dur' ihtarına uymadığı taksiden silah ve uyuşturucu çıktı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)-KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförü F.U., 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı, araçtan 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu çıktı.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 43 T 005 plakalı taksi şoförü F.U., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Taksisini polislerin de üzerine sürerek kaçan F.U., 5 kilometre süren takibin ardından Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde yakalandı. F.U., E.K. ve İ.Y. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-07-27 11:11:49



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