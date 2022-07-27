Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları'ndaki termal havuzlar, serinlemek ve yüzmek isteyen vatandaşların sıcaklardan korunma yeri haline geldi.

Kütahya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, soluğu Ilıca Harlek Termal Otel'in havuzların alıyor. Şifalı kaplıca suyu, doğası ve çam ağaçları ile ünlü Ilıca, mevsimin en hareketli günlerini yaşıyor.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Havalar sıcak. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Vatandaşlar burada hem serinliyor, hem de kaplıca suyundan istifade ediyor. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere onlarca rahatsızlığın şifa kaynağı. Biz de halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise hem eğlenip, hem de serinlemenin tadını çıkartıyor.



Hava sıcaklığı Kütahya'da 40 dereceyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminlerini güncelledi. Buna göre, Kütahya genelinde bugün ve önümüzdeki 4 gün boyunca 35 derece ve üzeri sıcaklıkların görüleceği, bazı merkezlerde hava sıcaklıklarının 3940 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre kavurucu sıcaklar geliyor. Termometreler Kütahya'da bazı merkezlerde 3940 dereceyi gösterecek.

Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizde ki bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların bugün ve önümüzdeki 4 gün 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin edildiğinden, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.