Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tebrik ve teşekkür

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖSYM'den alınan resmi sonuçlara göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, Kütahya'dan 6 öğrencinin Türkiye'de ilk 100 derecesi elde ettiğini, 10 öğrencinin de ilk bine girdiğini bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını diler, bu başarılarına katkılarından dolayı ailelerine ve emeği geçen değerli öğretmenlerimize teşekkür ederiz" denildi.

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