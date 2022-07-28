Tavşanlı’da kaçak elmas operasyonu

Kütahya’nın ili Tavşanlı ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda elmas olduğu değerlendirilen 21 adet (389) gram taş obje ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesinde T.P. isimli şahsın elinde bulundurduğu elmasların gramını 10 bin Amerikan doları karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin şüphelinin evine düzenlediği operasyonda, elmas olduğu değerlendirilen 21 adet (389) gram taş obje, 1 adet elmas arama detektörü ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.