Kütahya’da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.A. E. (28) ve O.E. (34) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1.78 gram esrar ve 0.64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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