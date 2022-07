Simav’da göletlere 110 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kütahya’nın Simav ilçe sınırları içerisinde bulunan 11 gölete 110 bin yavru aynalı sazan balığı bırakıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığının her yıl uyguladığı balıklandırma faaliyetleri çerçevesindeki çalışmalara bu yıl da devam edildiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 22 adet irili ufaklı gölet mevcut olduğunu ve her yıl bu göletlerin bir kısmına yavru sazan balığı bırakıldığını ifade eden Müdür Murat Tokdemir,” Amatör balıkçıları desteklemek ve iç sularda, göletlerimizde balık varlığını artırmak için yapılan bu faaliyet çerçevesinde Bakanlığımızın Antalya ilinde bulunan su ürünleri üretme istasyonundan getirilen yavru sazan (pullu sazan ve aynalı sazan) balıkları göletlerimize bırakılmaktadır. Bu yıl da Aksaz, Kiçir, Karapınar, Söğüt, Yemişli, Kınık, Kusumlar, Boğazköy, Bahtıllı, Efir ve Kuşu Göletlerine, her gölede 10’ar bin adet olmak üzere toplam 110 bin adet yavru balık bırakılmıştır. İlçemize ve amatör avcılarımıza “hayırlı olsun” diyoruz. Biz de amatör avcılarımızdan kurallara uymalarını ve ağ atmadan sadece olta ile avlanmalarını istiyoruz. İlçemizdeki göletlerde kurallara uymadan ve yasak dönemde avlanan ya da ağ atarak avlanan kişileri gören vatandaşlarımızın Jandarma Komutanlığına, 112 no’lu telefona veya ilçe Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz” dedi.

