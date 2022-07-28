Kütahya’da bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde 1.74 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda,

M.D. (19) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, 1.74 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.