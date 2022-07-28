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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü

İHA

Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karaköy ile Derecik köyü arasında bulunan boş arazide yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, 2 dekarlık arazi alanda etkili olan arazi yangını rüzgarın ters esmemesi ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipilerinin de kısa sürede müdahalesi ile yangın ekili alana ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.
Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında sadece boş arazi yandı. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında İlçe Jandarma ekipleri de vatandaşları yangına yaklaşmamaları konusunda uyararak çevre güvenliği sağladı.
Yangın yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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