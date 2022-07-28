Hürok Mermer çalışanlarının Paintball heyecanı

Kütahya'da, Hürok Mermer çalışanları arasında düzenlenen etkinlikler Paintball turnuvası ile devam etti.

Kent Orman'da düzenlenen turnuva kıran kıran geçen mücadelelere sahne oldu.

Hürok Mermer İnsan Kaynakları Müdürü Kübra Kızıklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Oyun turnuvalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Tavla turnuvasından sonra Paintball turnuvası ile beraberiz. Amacımız arkadaşlarımızı iş dışında farklı bir alanda birlikteliklerini sağlamak ve takım ruhunu aşılamak. Bu amaçla çıktığımız yolda ayın turnuvalarını sırasıyla gerçekleştireceğiz. Paintball zorlu fakat eğlenceli bir oyun oldu. Katılan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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