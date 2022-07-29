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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Meydanı şekillenmeye başladı

İHA

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Zafer Meydanı şekillenmeye başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte Zafer Meydanı ve merkez pazar yerinde incelemelerde bulundu.
İmalar çalışmaları devam eden ve büyük bir bölümü tamamlanan Zafer Meydanı projesinde, Kütahya’nın simgesi Vazo’nun alt kaidesi ve çevresi düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Çalışmaların istenilen zaman diliminden önde gittiğini ifade eden Başkan Işık, çevre esnaflarla da sohbet ederek gösterdikleri sabır için teşekkür etti.
Zafer Meydanı projesi ile birlikte çevre yolların ve yürüyüş alanlarında da yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Işık, son olarak yıkımı ve hafriyat alımı tamamlanan merkez pazar yerini inceledi.
Meydan projesinin 30 Ağustos Zafer Bayramına yetiştirmek istediklerini bir kez daha yineleyen Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, Kütahyalı hemşehrilerine de gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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