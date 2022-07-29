Müftülükten teşekkür belgesi

Kütahya İl Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Üstün ve Murakıp Süleyman Duran, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret ederek, otogar içerisinde yer alan mescidin ibadete hazır hale getirilmesindeki gayretleri için Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak imzalı teşekkür belgesi verdiler.

Otogar içerisinde yer alan ve Kütahya İl Müftülüğü'nün desteği ile Kütahya Belediyesi tarafından ibadete hazır hale getirilmesi için temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Kütahya İl Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Üstün ve Murakıp Süleyman Duran, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret ederek Başkan Vekili Damcı’ya, Kütahya Belediyesine ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür eden Şube Müdürü Üstün, Kütahya Belediyesi ve Kütahya İl Müftülüğü'nün bu güne kadar birçok ortak çalışmaya imza attığını ifade etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Abdullah Damcı, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da işbirliği ve desteklerin devam edeceğini söyledi.

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