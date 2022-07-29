Gediz’de “Alaturka Akşamlar” rüzgarı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, TRT’nin sevilen programı ‘Alaturka Akşamlar’ canlı yayını bu hafta Geleneksel Gediz Tarhana Festivalin de Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirildi. Birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı programda, seslendirilen eserlere tüm Gedizliler keyifle eşlik etti.

TRT Müzik’teki Alaturka Akşamlar programı İsmail Özkan’ın ve Mine Geçili’nin sunduğu ve şarkıları ile katıldıkları geceye Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve Gediz İlçe Yönetimi, Gediz Belediye Başkan Yrdımcısı Şule Bilgili, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş, Hüseyin Tüysüz, Kazım Alan, AK Parti Gediz Kadın Kolları, AK Parti Gediz Gençlik Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sunucuları TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili’nin konuğu, ünlü sanatçı Ayşen Birgör oldu. Gediz Açık Hava sahnesinde kurulan özel sahnede gerçekleşen ve 137 ülkeden canlı olarak yayınlanan programda, ünlü sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Gedizlilerle birlikte söyledi. Mine Geçili sesiyle büyülerken, İsmail Özkan da yeni şarkısı ‘Eyvallah’ ile izleyicilerden tam not aldı. Ünlü sanatçı Ayşen Birgör ise seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturdu. 1.5 saat süren ve müzik severlerin yoğun katılım sağladığı program, vatandaşların hafızalarında hoş bir seda bıraktı.

Programının sonun da sahneye çıkan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Alaturka Akşamlar ekibine teşekkür etti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu güzel yaz akşamında Gediz Belediyemizin davetini kırmayarak bizleri onurlandıran ve bu harika geceyi bizlere yaşatan ‘Alaturka Akşamlar’ ekibine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gediz’imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde ekranları başında bizi izleyen, ülkemizi, memleketlerini özleyen ve gönül sesimize hasret kalan gurbetçilerimize de sevgi dolu şarkılarımızla selamlarımızı gönderiyoruz. Daha nice güzel programlarla Gediz’imizi ve hemşerilerimizi kıymetli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akçadurak gecenin anısına Ayşen Birgör, Mine Geçili ve İsmail Özkan’a Gediz’e özgü hediyeler ve çiçek takdim etti.

Keyifli dakikaların yaşandığı konser, Gedizlilerin TRT sanatçılarıyla fotoğraf çekimiyle son buldu.

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