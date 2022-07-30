Kütahya'da yaz kursları

Kütahya'da, roket bilimi, yapay zeka, metaverse, NFT ve espor alanlarında yine gençler tarafından kurgulanmış farkındalık odaklı eğitimleri kapsayan Genz yaz kursu tüm hızıyla devam ediyor.

7 Ağustos tarihine kadar sürecek olan eğitimler 11.0015.00 saatleri aralığında Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kursa 78910 ve 11.sınıf öğrencileri katılıyor.

Gençlerden gençlere verilen Farkındalık eğitimleri; Uygulamalı Roket Bilimi, Uygulamalı Espor, Metaverse ve NFT'yi tanıyalım, Yapay Zekayı Tanıyalım.

Verilen seminerleri; dijital verimlilik, espor kariyeri ve uygulamalı faaliyetler; 'espor Turnuvası ve Roketimi Tasarlıyorum' olarak belirlendi.

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