Kütahya’da “Dünya Hepatit Günü” etkinlikleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Dünya Hepatit Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dünya Hepatit Günü çerçevesinde, hepatite dikkat çekmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgilendirme standı açıldı. Hepatit hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliklerde Hasta ve Hasta yakınlarına konuyla ilgili broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.