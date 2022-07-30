Kütahyalı üreticilere Elektronik Satış Salonu

Kütahya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu, Vali Ali Çelik ve protokol mensuplarının katıldığı bir törenle hizmete sunuldu.

Kütahya Ticaret Borsası Başkan Necati Gültekin, hizmete sunulan salon ve borsanın işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Gültekin, 4 yıl önce modern bir borsa binasına kavuştuklarını dile getirerek, "Coğrafi işaretlerle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Borsamızdaki alım ve satımda garantör biziz. Eğer alan kişi çiftçiye borcunu ödemez ise biz ödüyoruz. İşleyişimizi modern hale getirdik. Gelen ürün ilk olarak kantara giriyor, üründen numune alınıyor. Elde edilen ürünün değerleri hem çiftçinin hem alanın ekranlarına yansıyor. Burada tüccar ürünün kalitesine değerine göre fiyatını veriyor. Bu çerçevede TMO’da fiyat veriyor ancak tek fiyat veriyor ihaleye girmiyor. Fiyatlar sonrası çiftçiye soruluyor tüccara mı yoksa TMO’ya mı vermek istiyorsunuz diye. Vatandaşın tercihine göre satış sözleşmesini imzalıyoruz ve gönderiyoruz" diye konuştu.



"Artan talebe karşı arzı arttırmaktan başka bir çaremiz yok"

Kütahya Valisi Ali Çelik, çiftçilerin ürünlerinin değerinin bulmasının önemine vurgu yaptı. Çelik, "Milletimizin en büyük değeri üretim. Üretimin desteklemediğimiz, bir parçası olmadığı zaman karşımıza çıkan sorunları biliyoruz. Dünya ciddi bir gıda sorunuyla boğuşuyor, bunun daha da devam edeceği belirtiliyor. İklim değişikliği krizi, artan nüfus baskısı nedeniyle gıdaya ürünlerinde oluşturduğu fiyat baskısı var. Yani artan talebe karşı arzı arttırmaktan başka bir çaremiz yok. Bunun çaresi de hakkedenin hakkettiğini almasından geçiyor. Bizler, sizler bu sürecin en önemli paydaşlarıyız. İnşallah kesintisiz şekilde sürecek. Eksiklikler var, hep birlikte bu eksiklikleri gidereceğiz. Her şey Kütahya’mız, Kütahyalı çiftçilerimiz, ülkemizin daha iyi yarınlara kavuşması ve çocuklarımızın sürdürülebilir bir gıda politikasına kavuşması için" ifadelerini kullandı.

Gültekin, kurdelası kesilerek hizmete sunulan Elektronik Satış Salonu hakkında Vali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve protokol üyelerine bilgiler verdi.

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