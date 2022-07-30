Kütahya’da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

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Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi Menderes Caddesinde H.T. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2.61 gram sentetik kannobinoid, bonzai diye tabir edilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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