Simavlı traktör sürücüleri güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde traktör sürücüleri, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirdi.

SimavEynal karayolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma ekiplerince tarımsal faaliyetlerinin yoğun olduğu bugünlerde, traktör kazalarının en aza indirilmesi ve önüne geçilmesi noktasında traktör sürücülerine yapılan uygulamada sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Traktör sürücülerine koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ’’Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa yapmış olduğumuz uygulamada hasat zamanında yoğun bir şekilde çalışan çiftçilerimize karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Yaz döneminde artan sıcaklıklara rağmen yoğun bir şekilde çalışan çiftçilerimizin traktörlerinde koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi hakkında personelimiz tarafından bilgilendirme yapıldı. Traktör sürücülerimizin hem kendini hem de çevresindekilerin hayatlarını tehlikeye atmamaları için kurallara uymalarını istiyoruz. Çiftçilerimize hasat zamanında bol ve bereketli kazançlar diliyoruz” dedi.

Mevsim itibariyle anız yakma olaylarının fazla olduğunu da belirten Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, anız yakmanın yasak olduğunu ve çiftçilerin bu kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Motosiklet sürücülerine de uyarılarda bulunan Müdür Göncü, “Mevsim itibariyle hava sıcaklarının artmasına bağlı olarak motosiklet kazalarında da artış yaşanıyor. Bu konuda motosiklet sürücülerimizi kask takmaları ve hız yapmama konusunda uyarıyoruz” ifadesinde bulundu.

SimavEynal karayolunda yapılan uygulamada traktör sürücülerinin bilgilendirildiği, köylerde ise Jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.