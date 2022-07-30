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Kütahya Valisi Ali Çelik, Büyük Zafer’in 100. yılına özel Dumlupınar Şehitliğine Seyir Terası yapılacağını ifade etti.

Seyir Terasının yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ali Çelik,” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri” tarihi emrini verdiği kutlu topraklardayız. Büyük Zafer’imizin 100. yılına özel yapılan Dumlupınar Şehitliği Seyir Terası, manevi ruhun ve bol yeşilliğin içinde Dumlupınar’ımıza çok yakışacak. Hayırlı olsun” dedi.

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