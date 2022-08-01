"Sevgi Yolu, halka sorulacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı projesi çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"Geçmişte bir alt geçitin 23 yılda tamamlanması, Kütahyalıları Zafer Meydanı zamanında biter mi diye endişeleniyordu" diyen Başkan Işık, Meydan projesinin 29 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla açılacağını söyledi.

Başkan Işık, "Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi'nin araç trafiğe açılıp açılmamasının durumunu da halka sormanın zamanı geldi" dedi.

Başkan Işık, konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışma neticelerinin de şahsi fikrinin de caddenin tek yönlü olarak trafiğe açılması yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

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