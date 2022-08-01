Çocuklar şenlikte eğlenceye doydular

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çocuk şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe, yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Şenlikle ilgili konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “18.Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinde çocuklara özel “Çocuk Şenliği” Adnan Menderes Yaşam Parkı Açık Hava Sahnesinde çocuklarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Çocuklarımız kendileri için hazırlanan alanda gönüllerince eğlendi. Çocuklarımız bugün burada çok mutlu, ailelerimiz ise onlardan da mutlu. Onların yüzlerinin gülmesi bizler için de çok önemli. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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