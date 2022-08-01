Emet’te çöp konteynerleri yıkanıp, temizlenip bakımları yapılıyor

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Emet Belediyesi Temizlik İşleri Amirliğince ilçe genelinde çöp konteynerleri yıkanıp, temizlendikten sonra bakımları yapılıyor.

Emet Belediyesi ilçedeki vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir yaşama alanı sağlamak amacıyla Kütahya Belediyesinden temin ettiği konteyner yıkama aracı ile ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini yıkayıp, temizleyerek bakımlarını yapıyor.

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