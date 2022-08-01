Sağlık Müdürü Şenkul, Vefa Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Vefa Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcıları, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile Vefa Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti. Yatan hasta servisleri, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı, Psikoteknik Merkezi, Adli Tıp Kurumu ve polikliniklerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan Dr. Eser Şenkul, yatan hastalarla ve sağlık çalışanları ile sohbet etti. Yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi” ifadelerine yer verildi.

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