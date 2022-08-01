Başkan Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a süre verdi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a süre verdi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Önsay, "Çinigaz firmasının 29 Ağustos’a kadar vakti var. Bir an önce bu meseleyi çözmesi lazım.Gerekenleri biliyor kendisine söyledik nasip olursa 29 Ağustosta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey buraya geldiğinde de mesele gündeme gelecektir. Ben kendisine bunu söyledim. O güne kadar vakti var. Bu meseleyi çözmesini bekliyoruz" dedi.

Çinigaz'ın tepki çeken uygulamalarından bir ön önce vazgeçmesini isteyen Başkan Önsay, "Kütahya’da 34 bin tane kartlı sayacımız var. Türkiye genelinde kartlı sayaç uygulaması sadece Kütahya ve Ankara Polatlı’da var. Bizim Kütahya açısından en büyük problemimiz. İnsanlarımız normal sayaca geçme taraftarı değil. Fakat baştan bir hata yapılıp bu iki tip sayaç ortaya konmuş normalde böyle bir sayacın olmaması gerekiyor. Çünkü doğalgaz depolanan bir şey değil, burada ki firma da kendi borusundan girdiği dakikada ki gaz fiyatıyla ödüyor. O yüzden insanımıza ileride belli olmayacak bir fiyata dair satış yapması aslında mantıken yasak ya da aykırı bir şey fakat bu böyle bir yol açılmış o yüzden bize kartlı olmuş. Şuanda yapılmak istenen de şu diyorlar ki kartlı sayaçlarınızı normal sayaçla değiştirin. Fakat bunun içinde vatandaştan depozito parası isteniyor. İnsanlar bunu sayaç parası olarak görüyor. Bu yanlış. İnsanlardan istenilen 650 TL depozit. Firma hakikaten iyi niyetli davranmadı. Yani 2008 yılından bu yana Tayyip Erdoğan tarafından bu şehre getirilmiş olan doğalgazı 2020 yılından itibaren Tayyip Erdoğan’ın aleyhinde kullanan bir firma haline geldi. Bu gün toplum nazarında ki insanlar AK Parti’ye dolayısıyla Tayyip Erdoğan’a doğalgazdan dolayı kızmakta, bunu sağlayan bunu bu hale getiren Türkiye’nin her yanında insanlar dua ederken burada meseleyi şikayet konusu haline getiren Çinigaz firmasıdır. Ben bunu kendilerine Vali Bey’inde olduğu ortamda, Belediye Başkanımızın olduğu ortamda ilettim. Problemin özü kendileridir. İnsanlara davranışlarında kışın insanları kar’ın altında başka bir ödeme noktası açtığında param gidecek diye, tek bir ödeme noktasına yönlendiren, onları kar altında, soğukta, don’da, 60 yaşında, 70 yaşında anneannelerimizi, babaannelerimizi, dedelerimizi bekleten bu şirketin zihniyetidir.Hem Tayyip Erdoğan’ın getirdiği doğalgazdan ötürü para kazanacaksın. Hem o hizmeti öyle bir vereceksin ki, insanları onun aleyhine kışkırtacaksın. Bu Allah tarafından da reva görülmez, Kütahya halkı da bunu reva görmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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