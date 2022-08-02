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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da, "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi

İHA

Kütahya’da, "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Çocuklarla Camide Bir Gün” projesi Kütahya İl Müftülüğü tarafından hayata geçirildi.
Zafertepe Bölgesinde yer alan Valide Sultan Camiinde öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen programa, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, Din Hizmetleri Şube Müdürü Gürsel Bayram, Kütahya Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Eryılmaz, Zafertepe Bölgesi Din Görevlileri ve veliler katıldı.
Programda konuşan İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, "Çocuklara Rabbimizi ve Peygamber Efendimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak güzel ahlak ile aşılamak anne, baba ve bizlerin görevidir. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığımız böyle güzel bir projeyi hayata geçirdi. Başta programda görev alan Din Görevlilerimize, size izin veren ailelerinize ve katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sabah kahvaltı programı ile başlayan projeye katılan öğrenciler Kur'anı Kerim okudu, hutbe irad etti, hazırlandıkları konuları arkadaşlarına sunum yaptılar. Programda ayrıca, üniversite öğrencileri tarafından roket imalatı ve roket gösterileri sunuldu.
Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi de öğrenciler için oyun, eğlence, sportif faaliyetler ve çeşitli gösteriler için parkur hazırladı. Program öğrencilerin okuduğu Yasini Şerif, yapılan dua ve cemaatle kılınan namazla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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