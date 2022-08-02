DPÜ ile Üni-Per-Sen arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Üniversite İdari Personel Sendikasının (ÜniPerSen) Genel Başkan Yardımcıları Erdem Yalçın ve Zeynel Kaman ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında yapılan görüşmede ÜniPerSen Genel Başkan Yardımcıları Erdem Yalçın ve Zeynel Kaman başkanlığındaki heyet, Rektör Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Şahmurat Arık ve Genel Sekreter Yusuf Çetin tarafından karşılandı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile ÜniPerSen arasında yüzde 35 indirim sağlayan Eğitim İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı toplantıda, ayrıca kurumlar arası iş birliğinin artırılması konusunda görüşmeler yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.