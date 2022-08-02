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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domaniç’te Şehit Saru Batu Savcı Bey yolu yapıldı

İHA

Domaniç’te Şehit Saru Batu Savcı Bey yolu yapıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Karaköy’de bulunan Saru Batı Savcı Bey yolunun yapımı Vali Ali Çelik’in talimatıyla İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada,” Geçen sene yapmış olduğu ziyarette ”Şehitliğe yakışır bir çevre düzenlemesi ve vatandaşlarımızın kabristana ulaşımının kolaylaştırılması adına, atalarımızın kabrine yakışır şekilde ne yapılması gerekiyorsa derhal hayata geçireceğiz” diye belirten Vali Çelik, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde yol yapımının gerçekleştirilmesi için talimat vermişti. Kaymakam M. Enes İpek, beraberinde Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile birlikte yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

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