Teknofest Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları kategorisinde yarışmaya katılacak olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Karanda İHA takımı, Vtol İHA ile Detaylı Tasarım Video aşamasındaki yarışmalarda 200 takım arasında 1. sırayı aldı.

9 14 Ağustos tarihleri arasında Kütahya Zafer Havalimanında gerçekleştirilecek "Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları" kategorisinde yarışmaya katılacak olan Karanda İHA takımı hem yarışmaya katılmaya hak kazanıp hem de süreç içerisinde başarılar kazanmaya devam ediyor. Karanda İHA, son olarak 200 takımın katıldığı Vtol İHA ile Detaylı Tasarım Video aşamasında 1. takım olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Karanda İHA Takım kaptanı Melih Sevici, "Böyle bir başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızla uzun süredir çabalıyoruz, yarışmada da hedefimiz birinciliği üniversitemize getirmek. Bu başarıya katkı sunan Rektör hocamız Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'e, Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Karagüzel'e ve Öğrenci Konseyimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.



“Gençlerimizin çalışkanlığı bizi mutlu ediyor”

Gençlerin çalışkanlığının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Üniversitemiz özellikle kuruluşumuzun 30. yılı ve Büyük Zaferin 100. yılında Teknofest'de güzel ve anlamlı kazanımlar elde etti. İnanıyoruz ki, bu dönem elde ettiğimiz başarıları yeni döneme de aktaracak, daha çok öğrencimizin böylesi bir organizasyona katılmasını sağlayıp, ülkemizin millî teknoloji hedeflerine katkı sağlayacağız. Bu sene üniversitemiz ulaşımdan sağlığa, tarımdan uzaya, biyolojiden kimyaya toplam 33 takım ile başvuru gerçekleştirdi. Bu çok güzel bir kazanım. Yeni dönemde hedefimizi daha çok alanda en az 50 takım çıkartmak ve değerli başarılar elde etmek olarak belirledik. Gençlerimizin bu denli çalışkan ve üretken olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Takımlarda yer alan öğrencimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu sene paydaşı olduğu Teknofest 2022'nin 30 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde düzenleneceği Samsun'a giderek üniversiteyi ve takımlarını tanıtacak.

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