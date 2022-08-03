"Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında"

İHA

"Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında"

Her fırsatta vatandaşla iç içe olmaya özen gösteren Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısı’nda 62 vatandaşın taleplerini dinledi. 62 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili ilgili kurumlara talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Halk Günü Toplantıları çerçevesinde vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.
Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.
Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.
İletilen talep ve ihtiyaçların birçoğuna yerinde çözüm üretilirken, süreç isteyen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat veren Vali Çelik, “Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ...
Temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Musalla Mezarlığı yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Musalla Mezarlığı yeni görünümüne kavuşuyor
DPÜ Karanda İHA’dan Teknofest yolunda büyük başarı
YEREL HABERLER DPÜ Karanda İHA’dan Teknofest yolunda büyük başarı
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru ...
Simav’da Yaz Kur’an Kursları futbol turnuvası
YEREL HABERLER Simav’da Yaz Kur’an Kursları futbol turnuvası
Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası vatandaşlara açıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası ...
Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Kütahya'dan Suriye'nin İdlib kentine yardım tırı ...
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Kapalı Spor Salonu'na ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'ndan Kapalı ...
Tavşanlı'da işyerinde yangın
YEREL HABERLER Tavşanlı'da işyerinde yangın
Domaniç’te Şehit Saru Batu Savcı Bey yolu yapıldı
YEREL HABERLER Domaniç’te Şehit Saru Batu Savcı Bey yolu yapıldı
DPÜ ile Üni-Per-Sen arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER DPÜ ile Üni-Per-Sen arasında Eğitim İş Birliği ...
Kütahya’da, "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi
YEREL HABERLER Kütahya’da, "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi
Belediye Başkanı Doğan, “Allah'a şükür vermeyeceğimiz bir hesap yoktur”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğan, “Allah'a şükür vermeyeceğimiz ...
Bozkurt'tan Başkan Işık'a ziyaret
YEREL HABERLER Bozkurt'tan Başkan Işık'a ziyaret
Dedik yolunda altyapı tamamlandı
YEREL HABERLER Dedik yolunda altyapı tamamlandı
Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erdi
YEREL HABERLER Geleneksel Gediz Tarhana Festivali, Musa Göçmen ...
Başkan Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a süre verdi
YEREL HABERLER Başkan Önsay, uygulamalarıyla tepki çeken Çinigaz'a ...
Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa ...
Kütahya´da orman yangını
YEREL HABERLER Kütahya´da orman yangını
Şehit asker dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit asker dualarla anıldı
Kütahya Teknokent’e ek bina
YEREL HABERLER Kütahya Teknokent’e ek bina
Sağlık Müdürü Şenkul, Vefa Psikiyatri Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Şenkul, Vefa Psikiyatri Merkezi'ni ...
Doğa harikası Simav Kuşu Göleti
YEREL HABERLER Doğa harikası Simav Kuşu Göleti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.