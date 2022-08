Bakan Yardımcısı Kacır: TEKNOFEST'te bu yıl 750 bin genç yarışacak

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST´e her yıl ilginin arttığını belirterek, "İlk yıl 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük 2'nci havacılık etkinliği olmuştu. Bu yıl 150 bin takımda 750 bin genç, yarışmalara katılıyor" dedi.

TEKNOFEST kapsamında bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Kütahya´da başladı. Toplam 98 ulusal ve uluslararası takımın 914 Ağustos tarihlerinde derece almak için Kütahya Zafer Havalimanı'nda yarışacağı etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır´ın katılımıyla yapıldı. Törende Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Türkiye´nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladığı milli teknoloji hamlesi yolculuğunda güçlü adımlar atmaya devam ettiğini dile getiren Kacır, "Milli teknoloji hamlesi, Türkiye´nin kritik teknolojilerde tam bağımsız olmasının adı. Millet teknoloji hamlesi Türkiye´nin yüksek teknolojinin sadece kullanıcı, sadece müşterisi değil, yüksek teknolojiyi kendi imkanları ile geliştirebilmesi ve rekabetçi bir şekilde dünyaya ihraç edebilmesinin adı. Milli teknoloji hamlesi Türkiye´nin yüzyıllar sonra dünyada medeniyetimize yüksek teknolojide bazı alanlarda liderliği kazandırmasının adı. Bu alanlardan bahsettiğimizde aklımıza öncelikle savunma sanayi geliyor. Zira Türkiye savunma sanayisinde Türkiye kendi kritik ihtiyaçlarını, kendi kabiliyetleriyle geliştirebilen, bu sayede yıllardır mücadele ettiğimiz terörü yerle yeksan etmeyi başarabilmiş ve bu başarısını dünya sahnesinde savunma ve savaş paradigmasını adeta sıfırdan yazdıracak şekilde sahneleyebilen bir ülke oldu. Özellikle insansız hava araçlarında alanında dünyanın bir numarası insansız hava araçlarını bu ülkenin çocukları üretmeyi başardı. Türkiye´nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni kuruyoruz. TÜBİTAK Bilim ve Toplum faaliyetlerini bu anlayışla buluşturuyoruz. İstiyoruz ki, binlerce on binlerce Selçuk Bayraktar ve Aziz Sancar yetişsin" diye konuştu.

'YARIŞMALARA BAŞVURULAR KATLANARAK ARTIYOR'

Bu yıl TEKNOFEST´in 5´incisinin Samsun merkezli Karadeniz şehirlerinde düzenlendiğini anımsatan Kacır, şöyle devam etti:

"Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin. Karadeniz´in neredeyse tüm şehirlerinde bu yarışmaların finallerini gerçekleştiriyoruz. Fakat bu senenin bir özelliği var. Büyük zaferin 100´üncü yılı. Bu anlayışla Sayın Bakanımız Mustafa Varank, zaferin 100´üncü yılında da TEKNOFEST´in bazı yarışmalarının finallerini düzenlememizi talimatlandırdı. Biz de bu talimatları yerine getirdik. Zafer Havalimanı'nda Türkiye´ye yeni zaferler kazandıracak, dünyaya yeniden adalet ve merhametle buluşturacak gençlerle buluşmuş olduk. TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı Yarışmaları 2016 yılından bu yana düzenleniyor. Her yıl bu yarışmalara başvurular katlanarak artıyor. Bu yıl serbest görev kategorisini burada gerçekleştiriyoruz. Türkiye´nin dört bir yanından 98 takımımız burada uçuşlarını gerçekleştirecek. TEKNOFEST´lere olan ilgi katlanarak artıyor. İlk yıl 550 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmuştu. Bu yıl 150 bin takımda 750 bin genç yarışmalara katılıyor. Yani bütün tribün sahaya inmiş ve üzerine 200 bin kişi daha dahil olmuş bu Türkiye´nin büyük yolculuğu. İnşallah bu yolculukta Türkiye bu iddiayı sürdürür, bu iddianın arkasındaki siyasi iradeye sahip çıkarsa, önümüzdeki yüzyıl çok daha güçlü bir Türkiye´yi gençlerimiz gerçekleştirecek."

Kütahya Valisi Ali Çelik ise Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'nın, Kütahya´da düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi ve Umay Team lideri Batuhan Öztaş ise "İki eklemli bir İHA üretmeye çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde görüntü işleme ile uğraşmayı planlıyoruz. Kendi kumandamızı da ürettik. 1,5 yıldır çalışıyoruz. Geçen sene katılmadık, biraz tecrübe kazanmak istedik. 9 kişilik bir ekibiz. Heyecanlıyız, şu an biraz teknik problemlerimiz var. Çözüp uçurabilirsek bizim için daha güzel olacak. TEKNOFEST insanları teknolojiye yönlendiren bir yarışma. Geçen sene bir takımın danışmanlığını yaptım. Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye kadar herkesi kapsayan bir yarışma" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kacır ve beraberindekiler yarışmaya katılan takımları ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

