Okul müdürünün yamaç paraşütü yaparken öldüğü kaza kamerada (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesinden memleketi Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesine getirildi. Gültekin için belde camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gültekin´in yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Gültekin, gözyaşlarıyla belde mezarlığında toprağa verildi. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/ SİMAV(Kütahya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ

2022-08-10 18:15:16



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