Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

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Mehmet ALTINTAŞ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent dışından Gediz'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İlçe girişinde önlem alan polis, şüpheliler N.R. ve F.S.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 400,17 gram metamfetamin, 14,28 gram afyon sakızı ve 5 ecstasy ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2022-08-18 12:09:26



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