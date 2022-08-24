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Kapısını 20 saniyede açtıkları büfeden 18 bin liralık sigara çaldılar

DHA

Kapısını 20 saniyede açtıkları büfeden 18 bin liralık sigara çaldılar


Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da 20 saniyede kapısını açıp girdikleri büfeden 18 bin liralık sigara çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.
Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'ndeki büfenin kapısını 20 saniyede açıp içeri giren yüzleri maskeli 2 şüpheli, iş yerinden 18 bin liralık sigara çalıp kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, mahalledeki 17 güvenlik kamerasından kayıt izledi. Görüntülerden şüphelilerin Ö.F.P. ve H.O. olduğu tespit edildi.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda büfeden çalınan sigaralar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2022-08-24 17:26:37

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