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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki tur otobüsü kazasında ölen 5 kişi, toprağa verildi

DHA

Bursa'daki tur otobüsü kazasında ölen 5 kişi, toprağa verildi


Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrol çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsünde hayatını kaybeden 5 kişi, Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi. Tavşanlı'daki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. 
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya gör,e freninin patlamasıyla kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. 
BAKAN SOYLU CENAZEYE KATILDI
Kazada yaşamını yitiren Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) için Tavşanlı ilçesindeki Aşağı Tekke Camii yanındaki Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
Otobüs şoförü Kenan Yiğit'in cenazesi ise Kütahya'da Yediler Camisi'nde kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2022-08-29 15:39:39

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