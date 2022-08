Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk´e kefen biçilemeyeceğini dünyaya ilan ettik

Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇCaner AKSU/ KÜTAHYA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i, milletimiz işte bu topraklarda dişiyle tırnağıyla kanıyla canıyla yırtarak müstevilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini; 26 Ağustos'ta Afyon´da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında yapımı tamamlanan Zafer Meydanı'nın da olduğu birçok projesinin açılış törenine katılmak için Kütahya'ya geldi. Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'ndeki alanda toplanan halka hitap eden Erdoğan, Büyük Taarruz ve akabindeki çatışmaların dünya askeri tarihine en başarılı topyekun savaş örneği olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte geçen hafta Malazgirt'teki programa katıldıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan, Bizans'ın gururlu hükümdarı Diyojen'in sayıca üstün ordusunu yenerek, Anadolu'nun kapılarını milletimize Malazgirt'te açmıştı. Milli Mücadele ile asırlardır bitip tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan söküp atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu'nun mirasını devralan, cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ter ve kanla döşenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda 7 düvele karşı savaşan, Çanakkale'den Kut'ül Amare'ye kadar pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatması ile adeta dermansız bırakılmıştı. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman; Adana, Antep ve Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce sinsi amalarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır. İstiklal Mücadelesi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak, hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır. Samsun'da başlayıp, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması, küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür."

'TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİK'

Afyon Kocatepe'den başlayıp, Dumlupınar'a, oradan da İzmir'e kadar süren Büyük Taarruz'un, Türk ordusunun uzunca bir aradan sonra yaptığı ilk büyük saldırı harekatı olduğunu anlatan Erdoğan, "Düşmanın belki makinelisi, topu, arabası, uçağı bizden çoktu ama bizim askerimizin iman dolu yüreği, bu eksiklerin hepsini fazlasıyla telafi ediyordu. Nitekim Yunan ordusu çekilirken, 200 bin kişilik kuvvetinin yüzde 65'ini Afyon-Kütahya hattında zaiyat olarak bırakmıştır. İmandır, o cevher ki ilahi ne büyüktür imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Evet; bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Aşağı yukarı aynı sayıya sahip, Türk ordusunun bu savaştaki kaybı ise yüzde 6,5 civarındadır. Türk'ün ölüm fermanı olarak tedavüle sokulan Sevr'i, milletimiz işte bu topraklarda dişiyle tırnağıyla kanıyla canıyla yırtarak müstevilerin suratına çarpmıştır. Türk'ün esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini, 26 Ağustos'ta Afyon´da başlayıp, 9 Eylül'de İzmir'de sona eren bu kıyamla tüm dünyaya ilan ettik. Milletimizin ebedi vatanı, Anadolu'daki istiklaline ve istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir" diye konuştu.

'BU MÜCADELE ELBETTE KOLAY GERÇEKLEŞMEDİ'

Erdoğan, salgın dönemiyle gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengelerinin altüst olduğunu ancak Türkiye'nin hedeflerine doğru yürüyüşünün ara vermeden devam ettiğini söyleyerek, "Aynı şekilde demokraside de her kesimden vatandaşımızın hak ve özgürlük alanlarını genişleterek sosyal gerilimlere ve terör örgütlerin zemin bulmasına fırsat veren tüm çarpıklıkları ortadan kaldırdık" dedi.

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sırada mıydı? Gabar'a girdik mi? Cudi'ye girdik mi? Tendürek'e girdik mi? Bestler Dereler'e girdik mi? Bütün terör inlerine, bunların kafalarına kafalarına geçirdik mi? Yurt içinde ve yurt dışında bunu başardık mı? Bundan sonra da başarmaya aynen devam edeceğiz. Bu mücadele elbette kolay gerçekleşmedi. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden nice engellerle karşılaştık, nice kayıplar verdik, nice bedeller ödedik ama hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik" diye konuştu.

'AVRUPA'DA DOĞAL GAZ BULAMIYORLAR, MARKET RAFLARI BOŞ'

Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline getirdiklerini aktaran Erdoğan, Avrupa ülkelerinin doğal gaz bulamadığını ve market raflarının boş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girmeyi hedefleyen bir vizyona ulaştırdıysak 20 yılda kurduğumuz altyapıya ve verdiğimiz mücadeleye borçluyuz. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın Avrupa'sından Amerika'sına kadar tüm gelişmiş ülkelerin sanki böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına. Emin olun onların başındaki karabulutların taşıdığı felaket yağmurları, bizim yaşadıklarımızla mukayese bile edilmez. Bakın, doğal gaz bulamıyorlar. Şu anda marketlerin rafları Avrupa'da boş. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri'yle vatandaşlarımıza inşallah daha ucuza ürünlerimizi satmaya başladık ve bu artarak devam edecek ve 1300 tane marketi süratle 2 bin, 2 bin 500, 3 bine çıkaracağız ve benim vatandaşım Tarım Kredi Kooperatifleri'nden ucuz ürün almaya devam edecek. Türkiye yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak, ekonomik modelini değiştirdiği için bu küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır. Öyle de oldu. İnşallah, yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların, vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi kardeşlerim biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz; birliğimizdir, beraberliğimizdir, kardeşliğimizdir. İnsanları güvenlik ve refah seviyesi altında yaşamaya alıştırmış ülkelerin, asıl kriziyse daha yeni başlıyor. Üretim ve tedarik alanındaki bozulmayı, finans alanındaki dalgalanmayı, işsizlikle birlikte sosyal çalkantılar izlemeye başladığında hepsinin de nasıl çaresizce sağa sola yalpaladığını göreceğiz. Bizse kimi küçük sarsıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadan, istikameti bozmadan yolumuza devam ediyoruz."

KÜTAHYA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm illerine yaptıkları yatırımlarla şehirlerin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Sadece Kütahya'da son 20 yılda toplam 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde 2 bin 685 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesi olarak KSBÜ'yü kurduk. Gençlik ve sporda yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 12 bin 493'e ulaştırdık. Toplam 46 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine 1,7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1050 yataklı 11 hastane ile birlikte 43 sağlık tesisi inşa ettik. 610 yataklı Kütahya şehir hastanemiz ile Domaniç entegre ilçe hastanemizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte Kütahya'da TOKİ kanalıyla 10 bin 783 konutun yapımını tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 189 konutun yapımı devam ediyor. Şehrimizde 6 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan birini tamamlayıp hizmete sunduk; 2'sinin yapımı, 3'ünün de proje çalışmaları devam ediyor. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Eskişehir illerimizi kapsayan Frigya Vadisi'ni Anadolu´nun açık hava müzesine dönüştürüyoruz" dedi.

PROJE VE TESİSLERİN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kütahya'da son yıllarda yapımı tamamlanan ve 5,5 milyar liraya mal olan 344 ayrı projenin toplu açılışını yaptı. Erdoğan'a Kütahya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, belediye başkanları, oda başkanları ile ilçe başkanları eşlik etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Caner AKSU/

2022-08-29 17:19:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.