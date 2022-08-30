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Zaferin 100'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını

DHA

Zaferin 100'üncü yılında Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını


Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇCaner AKSU/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'nın Dumlupınar ilçesinde; Türk ordusunun Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da kesin zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk bayraklarıyla donatılan Dumlupınar Şehitliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenlerin akınına uğradı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte kutlama programı düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, Afyon Kocatepe'den başlatıp, Dumlupınar'da kesin zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz nedeniyle şehitlik, Türk bayraklarıyla donatıldı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, aralarında öğrencilerin de olduğu binlerce kişi abideye çıkıp, merdivenlerde Türk bayrağı açtı. Şehitlik ziyaretçi akınına uğrarken, gelenler şehit mezarlarına çiçekler bırakıp, dua okudu. Ziyaretçiler, 500 şehit mezarının bulunduğu alanda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
'ŞEHİTLİK BÜYÜK BİR MERTEBE'
Emekli öğretmen Ayşe Gültekin, gençleri şehitlikte gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Herkesin zafer coşkusunu yaşadığını ifade eden Gültekin, "Emekli öğretmenim. Çocukları, bu şekilde yetiştirdik. Çocuklarımıza bunları aşılayarak geldik. Keşke o savaşlar olmasaydı, bu kişiler şehit olmasaydı; ama şehitlik büyük bir mertebe. Keşke bizler de o zamanlarda girseydik de o savaşa katılsaydık. Şu gençleri görünce okuttuğum öğrencilerim aklıma geldi. Öyle bir Atatürkçü çocuklar yetiştirdim ki; anlatamam size. O duyguyu yaşayabilmek önemli olan. Keşke herkes gelse, herkes yaşayabilse bu duyguyu" dedi.
'ATALARIMLA ÇOK BÜYÜK GURUR DUYUYORUM'
Uşak'tan şehitliği ziyarete geldiğini anlatan Nermin Kuşdemir ise "Atalarımla çok büyük bir mutluluk, gurur ve onur duyuyorum. Şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. Böyle bir vatan bıraktıkları için çok mutluyuz, gururluyuz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında Ordu'dan Kütahya'ya gelen Senem Hekim de "Burada olmak çok güzel, çok coşkulu. Çok başka bir his. Burada olduğum için çok mutluyum. Burada 8 yaşında bir şehit var. Benim kardeşim 8 yaşında. Eline oyuncağını alıp, hala dışarılarda oynuyor. Ama onların eline silah verilmiş ve çocuklar cephelere gönderilmiş" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Dumlupınar Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ-Caner AKSU
2022-08-30 12:46:54

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