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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Valisi Çelik, dün, yağış sırasında zarar gören köyleri ziyaret etti

DHA

Kütahya Valisi Çelik, dün, yağış sırasında zarar gören köyleri ziyaret etti


Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, 2 gündür aralıkla etkili olan sağanaklar sırasında meydana gelen sel nedeniyle zarar gören köyleri ziyaret etti. Çelik, tüm zararların 15 gün içerisinde karşılanacağını açıkladı.
Domaniç ilçesinde 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle köylerde hayatı olumsuz etkiledi, ekili alanlara da zarar verdi. Dere yatağına yakın alanlardaki evleri su bastı.
Kütahya Valisi Ali Çelik, bugün, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı Domaniç ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Kırık köyünde dere yatağındaki düzensizlikten dolayı sel afeti yaşandığını ifade eden Vali Çelik, tüm zararların 15 gün içerisinde karşılanacağını açıkladı. Dere yataklarına ve çevresindeki düzensiz yerleşimlere dikkat çeken Vali Çelik, "İki gündür yağan yağmurlardan etkilenen köylerimizdeki hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek ve hem de hemşehrilerimize `Geçmiş olsun´ demek için köylerimizi ziyaret ediyoruz. Kırık köyündeyiz. Burada da yoğun yağışlardan ve dere yatağındaki düzensizlikten dolayı sel afeti yaşandı. Çok şükür can kaybımız, yaralımız olmadı ama maddi hasarlı olgular oluştu. Bunların en büyüğü de köy parke taş alt yapısının zarar görmesi, birkaç evimizin giriş katlarını su basması. Bunları hızlı bir şekilde oluşan zararların tespiti yapıldı. En kısa sürede içerisinde 10-15 gün içinde zararların hepsini karşılamış olacağız. Rabbim daha büyük afetlerden, belalardan korusun ama hepimize düşen sorumluluklar var. Dere yataklarını özellikle dere yatağı olduğunu bilincini bütün vatandaşlarımız içselleştirmeli" diye konuştu.
İKİ GÜNDE 31,7 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji verilerine göre Domaniç ve köylerinde iki gün aralıklarla etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 37,1 kilo yağış düştü. Sağanak yağışların önümüzdeki 3 gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT
2022-09-01 17:08:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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