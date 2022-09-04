Hayme Ana, Kütahya´da anıldı



Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde '741'inci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' düzenlendi.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 741'inci kez düzenlenen programla anıldı. Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde başlayan programa Kütahya Valisi Ali Çelik, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Vural Kavuncu ve binlerce kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hayme Ana'nın aynı zamanda devletin bekası adına verilen emeğin en yüce örneklerinden biri olduğunu söyledi. Hayme ananın dağılma noktasında Kayı boyunu ayağa kaldırarak, Domaniç´e kadar getirdiğini ifade eden Demircan, "Devletin bekası adına o ulvi mücadeleyi vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun Oğuz yurdunu gönendiren hidayeti ve öğretileri sayesindedir ki Osmanlı devletimiz varlığı ile üç kıtaya yedi cihana hükmetmiş, toprak Türk´e vatan kılınmıştır. Onun cefakar bilge ve asil gönlü kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadım şahsiyettir" diye konuştu.

Kütahya Valisi Ali Çelik ise ecdadı tanımadan geleceğin inla edilmeyeceğini belirterek, "Bu yıl burada Hayme Ana´yı 741'inci kez anarken Domaniç´in de düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yılını kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Domaniç folklor ekibi ve atlı okçular gösteri yaparken, etkinlinler Söğüt´e temsili göç yürüyüşüyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-09-04 20:04:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.