Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Parmakören kavşağında meydana geldi. Ahmet Özyiğit yönetimindeki 43 AAY 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş´a (67) çarptı. Kazada Taş ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Özyiğit ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-06 20:41:18
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