Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Parmakören kavşağında meydana geldi. Ahmet Özyiğit yönetimindeki 43 AAY 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş´a (67) çarptı. Kazada Taş ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Özyiğit ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-09-06 20:41:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.