Kütahya´da kaza: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya´da kaza: 4 yaralı

DHA

Kütahya´da kaza: 4 yaralı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2´si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tüfekçi yönetimindeki 43 AT 295 plakalı otomobil, Sedat Yaman yönetimindeki 43 HE 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Sedat Yaman ile Melahat Yaman, Alperen Yaman ve Ali Eymen Yaman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yaman ile diğer yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-06 20:53:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Kütahya’da kalp kaynaklı felç risklerine karşı tıpa uygulaması yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Kütahya’da kalp kaynaklı felç risklerine karşı tıpa ...
Kütahya’da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Kütahya’da vatandaşlar sağlık sokağı ile ...
Kütahya'da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kütahya'da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine ...
Kütahya’da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da eğitimli köpeklerle trüf mantarı arama ...
Kütahya'da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine ...
Hayme Ana, Kütahya´da anıldı
YEREL HABERLER Hayme Ana, Kütahya´da anıldı
741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da yapıldı
YEREL HABERLER 741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri Kütahya'da ...
741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER 741. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.