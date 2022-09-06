Kütahya´da kaza: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2´si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tüfekçi yönetimindeki 43 AT 295 plakalı otomobil, Sedat Yaman yönetimindeki 43 HE 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Sedat Yaman ile Melahat Yaman, Alperen Yaman ve Ali Eymen Yaman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Yaman ile diğer yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-06 20:53:38
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