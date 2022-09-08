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Saman ilanlı dolandırıcılığa 'Saman Alevi' operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Saman ilanlı dolandırıcılığa 'Saman Alevi' operasyonu: 8 gözaltı


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, sosyal medya üzerinden verdikleri saman satışı ilanıyla 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli, polisin düzenlediği `Saman Alevi´ operasyonuyla yakalandı. Sahte kantar fişleri ile çetenin elebaşısı olduğu belirlenen A.Ç.´nin, kuyumcuya emanet bıraktığı 250 bin lira değerindeki altın da ele geçirildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, artan saman satış ilanıyla dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, sosyal medyadan satış ilanı veren şüphelilerin, satmayı vadettikleri samanlar için kaparo alarak ortadan kaybolduğu, bu yöntemle farklı kentlerden 14 kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı. Polis ekiplerince bir süre izlenen E.Y. (43), A.Ç. (45), M.A. (37), Ş.İ. (52), E.S. (50), N.K. (56), F.E. (34) ve R.Ö. (38), savcılık talimatıyla 10 adrese eş zamanlı `Saman Alevi´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 15 bin lira, çok sayıda cep telefonu ile sahte kantar fişleri ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden dolandırdıkları kişileri sahte kantar fişleri ile oyaladıkları tespit edilen şüphelilerin, dolandırıcılık için kendilerine telefon hattı kullandıran kişiye ise yüzde 40 pay verdiği ortaya çıktı.
KUYUMCUYA 250 BİN LİRALIK ALTIN BIRAKMIŞ
Dolandırıcılık çetesinin elebaşısı olduğu belirlenen A.Ç.´nin, aynı yöntemle elde edilen altın ve ziynet eşyalarını kuyumcuya emanet bıraktığı da tespit edildi. Yapılan aramada A.Ç.´ye ait olduğu saptanan 250 bin lira değerinde 35 cumhuriyet altını, tektaş, tuğra, altın zincir, altın küpe ve 3 bilezik bulundu. 
ÇETE LİDERİ, FİRARİ HÜKÜMLÜYMÜŞ
Şüphelilerden A.Ç.´nin 20 yıl 18 gün kesinleşmiş hapis cezası, E.S.´nin ise 2 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli, ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.
Öte yandan operasyon kapsamında T.K. ve İ.D.'nin arandığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-08 11:21:48

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