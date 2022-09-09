Kütahya´da `Saman Alevi´ operasyonunun 6 şüphelisi adliyede



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, sosyal medyadan verdikleri saman satışı ilanıyla 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilerek, `Saman Alevi´ operasyonuyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6´sı, adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, artan saman satış ilanıyla dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, sosyal medyadan ilan veren şüphelilerin, satmayı vadettikleri samanlar için kapora alarak ortadan kaybolduğu, bu yöntemle farklı kentlerden 14 kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı. Polis ekiplerince bir süre izlenen 8 şüpheli, savcılık talimatıyla 10 adrese eş zamanlı düzenlenen `Saman Alevi´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 15 bin lira, çok sayıda cep telefonu ile sahte kantar fişleri ele geçirildi. Sosyal medyadan dolandırdıkları kişileri sahte kantar fişleri ile oyaladıkları tespit edilen şüphelilerin, kendilerine telefon hattı kullandıran kişiye ise yüzde 40 pay verdikleri ortaya çıktı. Gözaltındaki 8 şüpheliden ifadeleri alınan 6´sı, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi´ne sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-09-09 15:03:25



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