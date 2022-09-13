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Kütahya'da çaldıkları 150 bin liralık elbiseleri Isparta´da satarken yakalandılar

DHA

Kütahya'da çaldıkları 150 bin liralık elbiseleri Isparta´da satarken yakalandılar


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da bir tuhafiyeden çaldıkları yaklaşık 150 bin lira değerindeki elbiseleri Isparta´daki semt pazarında satarken yakalanan karıkoca gözaltına alındı. Çiftin elbiseleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
TOKİ Akkent Mahallesi Ak Sokak´ta tuhafiye dükkanı sahibi K.V. (31), önceki sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark ederek, polise haber verdi. İş yerindeki incelemede 150 bin lira değerinde elbise çalındığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin Sebahattin A. (40) ve eşi Zeynep A. (45) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmaların ardından şüpheli çiftin Isparta´nın Yalvaç ilçesine gittiği tespit edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda karı-koca, giysileri Yalvaç´taki semt pazarında satarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü´ne getirilirken, çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-13 13:53:24

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