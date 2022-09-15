Tavan arasında kaçak sigara ve tütün ele geçirildi; 2 gözaltı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, özel düzenekle açılan tavan arasına gizlenmiş 7 bin 880 adet kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bandrolsüz sigara ve tütün satışı yapıldığını belirledi. Şüpheli M.G. ve Z.G.´yi takibe alan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak sigaraları tavan boşluğuna gizlemeye yarayan elektrikli düzenek tespit edildi. Şüphelilerin, polisin fark etmemesi için düzeneğin şalterini kapattığı belirlendi. Açılan tavanda 7 bin 880 adet kaçak sigara ile 2 kilo 100 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-09-15 17:16:01



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