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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişi, memleketleri Kütahya´da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün Antalya´nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. Alper A.'nın (72) kullandığı TIR ile karşı yönden gelen Serdar Aköz (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Serdar Aköz (45) ve eşi Özlem Aköz (41) ile birlikte çocukları Saime Aköz (22) ve Nevzat Orçun Aköz (16) hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınlarınca alınan aile fertlerinin cenazeleri, memleketleri Kütahya´ya getirildi. Akşemsettin Camisi´nde cenaze namazı kılınırken, ailenin yakınları, gözyaşı döktü. SerdarÖzlem Aköz çifti ile çocukları Saime ve Nevzat Orçun Aköz, kılınan namaz sonrası Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-09-17 17:28:15



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