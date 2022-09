Üniversiteli ikizler Hatice ile Kübra, harçlıklarını topraktan çıkarıyor

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan, üniversite öğrencisi ikizler Hatice ve Kübra Ordu (21), okul dışında tüm zamanlarını babalarının tarlasında çalışarak geçiriyor. Erkek çocuğu olmadığını ancak kızlarının kendisine büyük destek verdiğini söyleyen İsmail Ordu (65), "Okuldan çıkınca hemen gelirler. Kızlarım, Allah´a şükür, kendi masraflarından daha fazlasını çıkarıyor. Çok çalıştıkları için köyde herkesin dilindeler" dedi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde ikizler Hatice ve Kübra Ordu, geçimlerini çiftçilik yaparak sürdüren babaları İsmail Ordu´nun en büyük destekçisi haline geldi. Hatice Ordu Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nde eğitim alırken, ikizi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde öğrenim görüyor. İkizler, yaz aylarının başında geldikleri beldelerinde, büyük emeklerle babalarının tarlalarında buğday, mısır, patates ve şeker pancarı yetiştirilmesine yardım ediyor. Okul sonrası boş günlerinde de soluğu babalarının yanında alan ikizler, traktöre geçerek tarlada ekimden, hasada kadar tüm işleri kendileri yapıyor.

`TARLAYA GİTMEYİ, TRAKTÖR KULLANMAYI ÇOK SEVİYORUZ´

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü de okuyan Hatice Ordu, traktörü 10 yaşında kullanmaya başladığını söyledi. Kendilerine ait arazilerde pancar, patates ve buğday ektiklerini belirten Ordu, "Yazın onların sulamaları oluyor. Bizim de tatilimize denk gelmiş oluyor. Okula gittiğimiz zaman da her fırsat bulduğumuzda geliyoruz. Hasat zamanı pancara, patatese yardım ediyoruz. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Erkek kardeşimiz yok. Çoğu kız böyle işler yapmadığı için genelde hep bir önyargı var, kızların yapamayacağına dair. Biz de yaptıkça bunun kırıldığını görüyoruz, daha çok isteğimiz artıyor. Bu yüzden tarlaya gitmeyi, traktör kullanmayı çok seviyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra da bu işlerle ilgilenmeyi düşünüyorum. Bölümümde son sınıf öğrencisi olduğum için seneye bu zamanlar mezun olmuş oluyorum, kendi işimi yapmakla birlikte babama da yardım etmeyi istiyorum" dedi.

TRAKTÖRLER BOŞ KALMIYOR

Afyonkarahisar´ın beldelerine yakın olduğunu, Tepecik´e daha çok gidip geldiğini belirten Kübra Ordu ise okuldan artakalan, haftanın 3 gününde babasının yanına geldiğini söyledi. Ordu, "Okulum bitince hemen geliyorum. Bir erkeğin yapabileceğinden daha fazlasını yapıyoruz. Pancar sökme, çift sürme, ekim, biçim. Erkeklerden bence daha fazla yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu işleri yaptığımızı biliyorlar. Okuldaki arkadaşlarımızdan bize çok imrenen var. Bir kadın için bu işleri yapmak zor değil, şimdi tarımda artık her şey makineleştiği için artık zor değil. Okulum bitince bu işlere devam etmek istiyorum ama kendi bölümümü de yapmak istiyorum. İkisini bir arada buluşturacağız inşallah. Kardeşimle ikiz olmamız bize kolaylık sağlıyor. İkiz olmanın çok avantajı var. Mesela bizde traktör fazla ve hiçbirisi boş kalmıyor" diye konuştu.

`KENDİ MASRAFLARINDAN DAHA FAZLASINI ÇIKARIYORLAR´

30 yıl yaptığı nakliyeciliğin ardından çiftçiliğe başladığını söyleyen baba İsmail Ordu da kızlarının tarladaki tüm işleri yaparak kendisine büyük destek verdiğini söyledi. İkiz kızlarıyla gurur duyduğunu anlatan Ordu, "Çiftçilik mesleği atadan, dededen gelen bir meslek. Allah´a şükür bu işle uğraşıyoruz. Erkek evladımız olmadı ama onlar oğlanı aratmıyor. Her işimizi başarıyoruz, onlar sayesinde yürütüyoruz. Okuldan çıkınca hemen gelirler. Telefon ediyorum, `Kızım şu işler yapılacak, burada olmanız lazım´ diyorum; birinden biri, muhakkak o işe yetişiyor. Çünkü ihtiyacımız var, arabalar kullanılacak, makine gelecek, işçiler gelip gidecek. Kızlar, Allah´a şükür, kendi masraflarından daha fazlasını çıkarıyorlar. Çok çalıştıkları için köyde herkesin dilindeler" dedi.

Baba Ordu, ikizlerinin tarlada çalışmasının köyde herkese örnek olduğunu ve onlar sayesinde çiftçilik yapabildiğini de vurguladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

