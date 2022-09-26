Kütahya´da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya´nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyü yakınlarındaki ormanda öğleden sonra çıkan yangın, ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili de adli soruşturma başlatıldı. (DHA)Oğuzhan KILIÇ/GEDİZ,(Kütahya),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Oğuzhan KILIÇ

2022-09-26 17:29:12



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