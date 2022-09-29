Uşak´ta dolandırdı, Kütahya´da yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)UŞAK´ta telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp, 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 4 bin 350 lirasını alarak dolandıran T.B. (21), geldiği Kütahya'da yolcu otobüsünde yakalandı.
Uşak´ta telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp söylediği yalanlarla korkutan T.B., evdeki altınları ve nakit paraları istedi. Otogarda telefonla aradığı kişiyle buluşan T.B., içerisinde 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ile 4 bin 530 lira olan poşeti alıp, ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan ve ismi açıklanmayan kişi polise ihbarda bulundu.
Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelisi T.B.´nin Kütahya´ya giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat üzerine kent girişlerinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Afyonkarahisar yolundaki denetim noktasında polis ekipleri şüpheli T.B.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. T.B.´nin üzerinden Uşak´ta dolandırdığı kişiye ait altın ve paralar bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen T.B., Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-09-29 11:54:05
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