Bakan Özer: 2022 sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunun tamamını yapacağız



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan seferberlik kapsamında, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulunun inşasını tamamlayacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Özer'i, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve daire müdürleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Özer, değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlattıkları 3 bin yeni anaokulu projesinin son durumunu anlatarak, "Bakanlık olarak en büyük önceliklerimizden biri okul öncesi eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerine çıkarmasına rağmen, okul öncesinde istediğimiz noktada değildik. Dolayısıyla bu dönem ağırlığımızı okul öncesi eğitime verdik. Tüm Türkiye'de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlattığımız seferberlikle 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktı. Şu ana kadar 1710 ana okulunu tüm Türkiye'de 2022-2023 yılı itibarıyla açmış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 14 bin 80 ana sınıfı açtık. Kısa sürede okullaşma oranında ciddi bir rakama ulaştık. 6 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 iken, bugün itibarıyla bu rakam yüzde 94'e çıktı. Tüm Türkiye'de seferberlik kapsamında çalışmalarımızı hızla tamamlayarak, okul öncesi ve eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili önemli aşama kaydetmeye ulaşmış olmamızın büyük mutluluğunu duyuyoruz. 2022 yılının sonuna kadar, 2 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Süreçler devam ediyor, bütçeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Belki de 3 binin üzerinde anaokulunu yaptığımızın müjdesini paylaşacağız" diye konuştu.

'KÜTAHYA'DA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZI YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ'

Kütahya'da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özer, 606 milyon lira olan yatırım bütçesini 1,1 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kütahya'nın güçlendirme çalışmalarından büyük onarımlarına ve yeni okul yapımlarına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım programında 606 milyonluk bir yatırım olduğunu gördük. Bugünkü değerlendirmemizde 490 milyonluk ilave bir yatırımı Kütahya'mıza kazandırdık. Ayrıca okulların, 2022-2023 yılına hazırlanmasıyla ilgili 22 milyonluk bir yatırımı okullarımızın tamamına gönderdik. Bugünkü ziyaretimizle birlikte Kütahya'nın 606 milyonluk yatırımını 1 milyar 158 milyon lira çıkarmış bulunuyoruz. Burada ağırlık verdiğimiz ana noktalardan bir tanesi güçlendirme çalışmaları. Biliyorsunuz, tüm Türkiye'de okullarımızın depreme dayanıklılığıyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladık ve güçlendirme çalışmalarını hızlı bir şekilde nihayetlendiriyoruz. İnşallah Türkiye'nin büyük kısmında teknik bir aksaklık olmazsa güçlendirme çalışmalarını nihayete erdireceğiz. Bu bağlamda Kütahya'da 29 tane güçlendirme çalışmamız kalmış. Onları da 2022 yılının sonuna kadar tamamlayacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-09-30 13:56:29



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